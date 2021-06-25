Российские вузы получили право заселять в общежития только привитых студентов

Российские вузы имеют право заселять в свои общежития только студентов, привившихся от коронавируса. Отмечается, что данное решение в период сложной эпидемиологической обстановки остается за руководством вузов. Об этом сообщили в Миноборнауки.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В любом случае образовательные учреждения будут нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников, заключили в ведомстве.

Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице предупредил, что, согласно постановлению, работодатель в Москве наделяется правом отстранять от работы непривитых сотрудников. При этом эксперт подчеркнул, что решение принято именно в Роспотребнадзоре, поскольку мэрия столицы на это не уполномочена.