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Исламист получил 21 год за попытку устроить теракты в Москве

Кира Карон
14:47 05.07.2021
Суд вынес приговор террористу, который готовил теракты в Москве.
Исламист получил 21 год за попытку устроить теракты в Москве
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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За попытку организовать теракты в Москве в 2016 году член запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* получил 21 год колонии.

«В июле приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы», - отметили в ЦОС, передает ТАСС.

Как сообщает ФСБ РФ, гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, находясь на территории Сирии в составе запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*, в целях совершения террористических актов в Москве организовал законспирированную ячейку данной террористической структуры.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области. Один из преступников в Астраханской области в ходе задержания оказал вооруженное сопротивление. Второго участника ячейки задержали в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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