Исламист получил 21 год за попытку устроить теракты в Москве

За попытку организовать теракты в Москве в 2016 году член запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* получил 21 год колонии.

«В июле приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы», - отметили в ЦОС, передает ТАСС.

Как сообщает ФСБ РФ, гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, находясь на территории Сирии в составе запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*, в целях совершения террористических актов в Москве организовал законспирированную ячейку данной террористической структуры.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области. Один из преступников в Астраханской области в ходе задержания оказал вооруженное сопротивление. Второго участника ячейки задержали в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.