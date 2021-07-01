ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

ФСБ РФ сообщает, что силовики предотвратили теракты, которые готовили члены ИГ* в Москве и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия.

«Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Один из преступников в Астраханской области в ходе задержания оказал вооруженное сопротивление. Второго участника ячейки задержали в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

По местам проживания террористов обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также религиозно-экстремистскую литературу.

В ноябре прошлого года сотрудники ФСБ пресекли деятельность ИГ*, члены которой планировали теракты в Московском регионе. В рамках уголовного дела во Владимирской области был установлен и задержан участник запрещенной группировки, гражданин одной из стран Центральной Азии.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.