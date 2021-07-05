Собянин объявил об открытии крупнейшего в России пункта вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе

Крупнейший в России пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Москве на площадке Гостиного двора. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что в новом пункте смогут вакцинироваться до шести тысяч человек в день.

Пункт вакцинации в столичном ГУМе закрывается из-за большого потока посетителей и небольших помещений объекта, что, в свою очередь, затрудняет обеспечение санитарной безопасности.

Сергей Собянин подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией, вопрос вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции все еще остается важным.

По словам мэра Москвы, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже три миллиона москвичей. Уровень госпитализации и заболеваемости все еще находится на высокой отметке.