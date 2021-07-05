Депутат рассказал об увековечивании памяти Владимира Меньшова

Народный артист России и ныне депутат Московской городской думы Евгений Герасимов рассказал о том, как можно увековечить память режиссера и актера Владимира Меньшова, которого не стало в понедельник, 5 июля. В разговоре со «Звездой» парламентарий выразил уверенность в том, что предложения возникнут и что их будет много.

«Понятно, что на его доме, в котором я не раз у него бывал, конечно, уверен, появится памятная доска о том, что там жил Владимир Меньшов. А любые другие предложения, которые возникнут, уверен, что мои коллеги, я-то точно поддержу», - заявил Герасимов.

Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Ему был 81 год. Ранее он заболел коронавирусной инфекцией. Как отмечалось, заболевание протекало в легкой форме. Многочисленные коллеги и неравнодушные выразили в связи со случившимся свои глубокие соболезнования.