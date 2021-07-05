ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся «последователями» Тесака

Сотрудники ФСБ, а также СК и МВД пресекли деятельность двух группировок последователей скончавшегося в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Активность националистов была пресечена в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. Уточняется, что речь идет о межрегиональной группировке «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодежная организация Русь».

В сообщении говорится, что задержанные считают себя продолжателями дела Тесака, планировали участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге, нападения на лиц неславянской внешности и ЛГБТ-активистов, призывали людей к насилию в отношении людей по национальному признаку.

У задержанных силовики изъяли травматическое и холодное оружие, а также экстремистскую литературу и националистическую атрибутику.

Активист Максим Марцинкевич, больше известный как Тесак, скончался в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Он отбывал десятилетний срок за нападения. По официальной версии, Тесак, опасаясь пожизненного заключения после того как он признался в двойном убийстве, покончил с собой, но его близкие и адвокаты говорят о пытках и убийстве. В камере, где обнаружили тело, также нашли и несколько предсмертных записок.