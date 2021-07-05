Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова

Алена Миронова
11:37 05.07.2021
Известный советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Ему был 81 год.
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Советский и российский актер, кинорежиссер Александр Михайлов назвал мощным ударом уход из жизни Владимира Меньшова. 

«Я просто в шоке от этого сообщения, от этой новости, что ушел из жизни уникальнейший человек, русский режиссер, актер. Самое главное - мы очень хорошо знали друг друга, дружили. Я любил Володю и люблю. И это, конечно, потеря огромная для семьи. Хочу выразить соболезнования Верочке, Юле. Ушел уникальный человек. Мы были вместе с ним 40 лет. И, конечно, он подарил нашему российскому кинематографу потрясающее количество картин. Единственное, всегда ругал, не то что ругал, а укорял Володю, что мало снимался - снимался и мало снимал», - отметил Михайлов в комментарии «Звезде».

Он назвал Меньшова избирательным и очень тонким художником с потрясающим чувством юмора.

«Для меня это удар. Удар. Мощный. Хочу выразить прежде всего семье соболезнования... Он был очень корневой. Он чувствовал Россию и боль России как свою собственную... Это уровень Василия Макаровича Шукшина. Вот из этой породы люди. Очень чувствуют. А таких очень мало на сегодняшний день. Очень мало», - подчеркнул Михайлов.

Известный советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Ему был 81 год. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Дата и время прощания с артистом будут известны позже.

Ранее, 26 июня, стало известно о том, что Владимир Меньшов заболел новой коронавирусной инфекцией. Как отмечалось, заболевание протекало в легкой форме.

Артист прославился такими кинолентами, как «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш». Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.