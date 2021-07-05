«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова

Советский и российский актер, кинорежиссер Александр Михайлов назвал мощным ударом уход из жизни Владимира Меньшова.

«Я просто в шоке от этого сообщения, от этой новости, что ушел из жизни уникальнейший человек, русский режиссер, актер. Самое главное - мы очень хорошо знали друг друга, дружили. Я любил Володю и люблю. И это, конечно, потеря огромная для семьи. Хочу выразить соболезнования Верочке, Юле. Ушел уникальный человек. Мы были вместе с ним 40 лет. И, конечно, он подарил нашему российскому кинематографу потрясающее количество картин. Единственное, всегда ругал, не то что ругал, а укорял Володю, что мало снимался - снимался и мало снимал», - отметил Михайлов в комментарии «Звезде».

Он назвал Меньшова избирательным и очень тонким художником с потрясающим чувством юмора.

«Для меня это удар. Удар. Мощный. Хочу выразить прежде всего семье соболезнования... Он был очень корневой. Он чувствовал Россию и боль России как свою собственную... Это уровень Василия Макаровича Шукшина. Вот из этой породы люди. Очень чувствуют. А таких очень мало на сегодняшний день. Очень мало», - подчеркнул Михайлов.

Известный советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Ему был 81 год. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Дата и время прощания с артистом будут известны позже.

Ранее, 26 июня, стало известно о том, что Владимир Меньшов заболел новой коронавирусной инфекцией. Как отмечалось, заболевание протекало в легкой форме.

Артист прославился такими кинолентами, как «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш». Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.