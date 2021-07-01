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Комитет конгресса США одобрил поправку о санкциях против «Северного потока - 2»

Иван Линдеманн
23:58 01.07.2021
Документ должен пройти одобрение в палате представителей и сенате, после чего поступит на рассмотрение главы государства.
Комитет конгресса США одобрил поправку о санкциях против «Северного потока - 2»
© Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress
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Комитет конгресса США принял поправку, которая касается санкций против «Северного потока – 2». С ее помощью планируется отменить решение администрации президента США об отказе от санкционных мер против проекта газопровода.

По словам автора документа Марси Каптур, поправка призвана аннулировать решение об отказе от санкций. В случае ее успешного принятия санкции могут быть возобновлены в 2022 финансовом году.

Комитет по ассигнования палаты представителей конгресса США принял поправку единогласно, передает ТАСС. Однако документ еще должен пройти одобрение в палате представителей и сенате, после чего поступит на рассмотрение главы государства.

По состоянию на начало июня строительство морской части первой нитки российского газопровода «Северный поток - 2» официально завершено. Согласно прогнозам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, газопровод будет достроен до конца года, затем его планируется ввести в эксплуатацию.

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