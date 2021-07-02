СМИ: грузовой Boeing 737 рухнул в океан у Гавайев

Грузовой самолет Boeing-737 рухнул в океан в районе Гонолулу. О крушении сообщает телеканал CNBC. Эксперты называют одной из возможных причин ЧП неполадки с двигателем.

Серьезность крушения, масштабы спасательной операции пока не ясны. Нет сообщений и о возможных жертвах катастрофы или пострадавших. По данным местного новостного агентства Hawaii News Now, инцидент произошел в двух милях от аэропорта Калаэлоа.

К месту падения самолета следуют катера береговой охраны. Известно, что на борту воздушного судна находились два человека.