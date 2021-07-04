МЧС: самолет АН-2 потерпел крушение в Казахстане

В МЧС сообщили, что самолет АН-2, проводивший обработку полей, потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Кызылорды. В ведомстве отметили, что на борту находились два пилота, они живы. Мужчин доставили в больницу.

«4 июля около 07:00 в 12 км от села Караултобе при обработке рисовых полей упал самолет АН-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле», - говорится в сообщении.

В конце июня в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в Пудомягском сельском поселении Гатчинского района рядом с деревней Корпикюля.