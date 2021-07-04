В Госавтоинспекции ответили на вопрос о новых штрафах за парковку

В ГИБДД не располагают информацией о новых штрафах за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Ранее СМИ рассказали о новых штрафах, которые якобы появятся в ближайшее время. Как утверждается, водителей хотят наказывать за парковку во дворе на местах, предназначенных для скорой помощи, полиции, пожарной службы, МЧС.

«Госавтоинспекция России сведениями об указанной инициативе не располагает», - говорится в ответе пресс-центра на соответствующий вопрос ТАСС.

Весной российских автомобилистов предупредили о новой «ловушке» на парковке. Водителей наказывают за то, что на платной стоянке они останавливаются в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, обозначающей такси, который часто бывает незаметен.