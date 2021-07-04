Эксперт назвал способы сэкономить на обслуживании автомобиля

В последнее время техническое обслуживание автомобилей выросло в цене, однако есть способы сэкономить на подобных работах. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин дал несколько советов в беседе с радио Sputnik.

Пока авто находится на гарантии, владелец обращается за ремонтом в официальный сервис. Однако, если срок гарантии подходит к концу, можно выбрать более недорогие варианты и обслужить машину на специализированной станции, отметил эксперт. Стоимость работ в официальном сервисе обычно заметно выше.

Также Субботин посоветовал посмотреть на список работ, которые предлагают сотрудники ремонта, и вычеркнуть из них ненужные и бесполезные – например, «очистка тормозных систем от пыли и грязи».

«Это бестолковое занятие, потому что грязь и пыль мгновенно образуются из-за торможения… Есть регламентные работы, они прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, им надо четко следовать», - сказал эксперт.

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