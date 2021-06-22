Ракова: 90% случаев заболевания COVID-19 в Москве связаны с индийским штаммом

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что 90% процентов новых случаев заболевания коронавирусом имеют связь с индийским штаммом. Также она отметила, что этот штамм может быть значительно заразнее.

«Как уже сейчас ясно от экспертов, он (индийский штамм - прим.ред.) доминирует в Москве, 90% всех новых случаев заболевания связаны именно с этим штаммом. По мнению специалистов, он в разы заразнее, чем уханьский штамм», - заявила Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Ракова заявила, что власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с распространением COVID-19 в столице.