В стране и мире Премьер Белоруссии оценил темпы союзной интеграции Москвы и Минска Ян Брацкий Глава белорусского кабмина Роман Головченко отметил, что находится в постоянном контакте с российским коллегой Михаилом Мишустиным. © Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости Читайте нас на: Белоруссия и Россия должны завершить подготовку пакета союзных интеграционных программ в ближайшие месяцы. Правительствам двух стран осталось согласовать технические моменты. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. «Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован», - отметил глава белорусского кабмина в интервью телеканалу «Беларусь-1». Ранее премьер-министры России и Белоруссии обсудили интеграцию в Союзном государстве в ходе телефонных переговоров. Во время беседы Мишустин и Головченко также продолжили обсуждение актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества. Уточняется, что особое внимание уделялось взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также налоговом администрировании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика