Премьер Белоруссии оценил темпы союзной интеграции Москвы и Минска
Белоруссия и Россия должны завершить подготовку пакета союзных интеграционных программ в ближайшие месяцы. Правительствам двух стран осталось согласовать технические моменты. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован», - отметил глава белорусского кабмина в интервью телеканалу «Беларусь-1».
Ранее премьер-министры России и Белоруссии обсудили интеграцию в Союзном государстве в ходе телефонных переговоров.
Во время беседы Мишустин и Головченко также продолжили обсуждение актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества. Уточняется, что особое внимание уделялось взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также налоговом администрировании.