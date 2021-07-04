В МВД сообщили о столкновении машин скорой помощи и полиции в Москве

Один человек пострадал в ДТП с участием машины полиции и скорой помощи в Москве. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

«Произошло столкновение автомобилей скорой помощи и полиции на Краснопрудной улице. По предварительным данным, пострадал один человек. Проводится проверка», - сообщили в ведомстве.

О том, в какой машине находился пострадавший, в МВД не уточнили.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль Mercedes Maybach столкнулся с трамваем. ДТП произошло на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова. В результате аварии никто не пострадал.