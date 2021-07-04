Минобороны Абхазии направило военных на ликвидацию последствий разрушительного урагана
Большая часть республики и Сухум из-за стихии оказались без света и воды.
© Фото: Минобороны Абхазии
Минобороны Абхазии направило группировку военнослужащих на помощь в ликвидации последствий разрушительного урагана в город Сухум. Такое сообщение распространила пресс-служба оборонного ведомства.
«Военнослужащие министерства обороны, во взаимодействии с администрацией города Сухум и министерством чрезвычайных ситуаций оказывают помощь в ликвидации последствий стихии», - говорится на официальном сайте Минобороны Абхазии.
Сегодня вечером ураганный ветер в Сухуме повалил десятки деревьев, повредил кровли жилых домов и полностью снес крышу местной гостиницы.
В ДPУГИХ CMИ
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