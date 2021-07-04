В стране и мире Минобороны Абхазии направило военных на ликвидацию последствий разрушительного урагана Ян Брацкий Большая часть республики и Сухум из-за стихии оказались без света и воды. © Фото: Минобороны Абхазии Читайте нас на: Минобороны Абхазии направило группировку военнослужащих на помощь в ликвидации последствий разрушительного урагана в город Сухум. Такое сообщение распространила пресс-служба оборонного ведомства. «Военнослужащие министерства обороны, во взаимодействии с администрацией города Сухум и министерством чрезвычайных ситуаций оказывают помощь в ликвидации последствий стихии», - говорится на официальном сайте Минобороны Абхазии. Сегодня вечером ураганный ветер в Сухуме повалил десятки деревьев, повредил кровли жилых домов и полностью снес крышу местной гостиницы. © Минобороны Абхазии Обломки кровли разбросало на десятки метров вокруг. По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. На ликвидации последствий стихии также работают 50 сотрудников МЧС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика