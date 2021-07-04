Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за мощного урагана

Большая часть Абхазии оказалась обесточена из-за урагана. Об этом рассказали на предприятии «Черноморэнерго», отметив, что на местах аварий уже работают бригады специалистов.

«Западная часть Абхазии и Сухум остались без света», - приводит РИА Новости слова представителя РУП «Черноморэнерго».

На предприятии также сообщили, что из-за буйства стихии произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны. Кроме того, пострадала высоковольтная линия «Шешелети-1».

Вечером в воскресенье, 4 июля, сильный ураган повредил кровли строений и повалил множество деревьев в разных районах Абхазии. Более 50 сотрудников спасательного ведомства республики в настоящий момент занимаются ликвидацией последствий ЧП. Согласно последним данным, в результате случившегося никто не пострадал.