СК проверит сообщения о копавшемся в вещах ветерана медике

Следственный комитет России проверяет сообщения СМИ о том, что сотрудник скорой помощи копался в вещах ветерана ВОВ во время вызова в Москве. Соответствующее заявление сделала старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - объяснила она.

Иванова добавила, что следователи уже пообщались с пожилым мужчиной и его родственниками. Также, по ее словам, были установлены личности медиков, приезжавших на вызов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сети было опубликовано видео, снятое в одной из столичных квартир, куда бригада скорой помощи прибыла на вызов к ветерану Великой Отечественной войны. На кадрах видно, что пока фельдшер проводила осмотр, ее коллега украдкой обыскивал вещи пациента и даже рылся в его столе.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили корреспондентам РИА Новости, что запечатленный на видео медик не имеет отношения к московской станции скорой помощи, а является сотрудником коммерческой службы.