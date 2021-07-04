В Москве приехавшие на вызов к ветерану медики обыскали его квартиру

Неприятный инцидент попал на камеру в одной из столичных квартир, куда бригада скорой помощи приехала на вызов к ветерану Великой Отечественной войны. Пока фельдшер проводила осмотр, ее коллега украдкой обыскивал вещи пациента и даже рылся в его столе.

Подозрительные манипуляции в режиме онлайн увидел внук пенсионера - он, собственно, и установил камеру, чтобы приглядывать за дедом. Так как ничего украдено не было, в полицию мужчина заявлять не стал. Но потребовал от медучреждения немедленно уволить врача.

Тот утверждает, что ничего предосудительного не делал - просто искал паспорт дедушки. Правда на вопрос зачем, учитывая что ему сразу предоставили полис ОМС и билет ветерана, сотрудник скорой помощи ответить затруднился.

Вскоре в столичном департаменте здравоохранения РИА Новости сообщили, что рывшийся в личных вещах ветерана медик не имеет отношения к московской станции скорой помощи, а является сотрудником коммерческой службы.