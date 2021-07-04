В стране и мире В подтопленном Бахчисарайском районе Крыма введен режим ЧС Ян Брацкий В районе за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. © Фото: Константин Михальчевский, РИА новости Читайте нас на: В Бахчисарайском районе Крыма власти были вынуждены ввести режим ЧС муниципального масштаба. Из-за аномальных ливней некоторые населенные пункты оказались подтоплены, сообщила глава районной администрации Людмила Пучкова. «Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба», - приводит РИА Новости ее слова. На полуострове на четвертое и пятое июля объявлено штормовое предупреждение. Спасатели опасаются схода селевых потоков. Ливни обрушились сразу на несколько районов полуострова. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика