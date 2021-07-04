Троих курьеров с поддельными сертификатами о вакцинации задержали в Санкт-Петербурге

Серия проверочных закупок, которую осуществили сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга, помогла задержать сразу троих курьеров с поддельными сертификатами о вакцинации и справками об отсутствии коронавируса. Сейчас стражи порядка пытаются выйти на след организаторов незаконного бизнеса.

Тем временем, число заболевших в России растет. Сегодня обновлен максимум с начала января, COVID-19 подтвердили более чем у 25 тысяч человек. В Москве до 15 августа продлили поощрительную программу для людей старшего возраста, сделавших прививку от инфекции. После первой инъекции они получают подарочную карту или промо-код номиналом в тысячу рублей, средства можно использовать в партнерских магазинах и аптеках. Баллы будут действительны до конца года.

Кроме того, у москвичей старше 18 лет остается неделя на то, чтобы стать участником розыгрыша автомобиля. Для этого до 11 июля нужно получить первый компонент вакцины.