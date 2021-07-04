Под упавшим в Сочи деревом погиб человек

Один человек погиб и еще двое пострадали при падении деревьев в Сочи. Причиной трагедии стал штормовой ветер, который поднялся на фоне грозы. Его порывы достигали 22 метров в секунду.

«В результате прохождения грозы произошло падение 10 деревьев, пострадали три человека, из них один погиб, информация уточняется», - пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Ранее в МЧС по Краснодарскому краю выступили с предупреждением о резком ухудшении погоды в регионе. Ожидаются ливни с грозами, шквалистый ветер и град. Имеется опасность возникновения смерчей, в чем смогли убедиться жители Новороссийска.

В районе Цемесской бухты они сняли зарождение водяного вихря. Редкое природное явление перепугало людей, путешествующих на катере. Синоптики пообещали, что штормовая погода сохранится в ближайшие два дня.