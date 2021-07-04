Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Вихрь образовался над поверхностью воды в Цемесской бухте в районе Новороссийска.
© Видео: novoross_startup, Instagram © Фото: novoross_startup, Instagram
Жители Новороссийска стали свидетелями образования смерча. Редкое для наших широт природное явление заметили в Цемесской бухте, недалеко от Новороссийска.
«Будьте осторожны и лучше не заходите сегодня в море», - подписал автор свой видеоролик в Instagram.
Оператор снимал воронку с борта катера. На кадрах видно, как на фоне почерневшего неба формируется вихрь. На поверхности воды он просуществовал считанные секунды, но успел впечатлить очевидцев.