Двух женщин смыло потоком воды в Бахчисарайском районе Крыма

Двух женщин смыло потоком воды в селе Куйбышево Бахчисарайского района Крыма. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по республике.

По данным экстренного ведомства, одна из женщин погибла, вторая была спасена и доставлена в больницу.

В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье, 4 июля, за несколько часов выпало полторы месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошло несколько селей. В Куйбышево были затоплены несколько десятков домовладений, сейчас спасатели эвакуируют местных жителей.