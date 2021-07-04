Задержан подозреваемый в убийстве адвоката Екатерины Пузиковой Алексей Рясков

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Пузиковой Алексея Ряскова. О трагедии в Самаре стало известно накануне, когда тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ее квартире.

Накануне случившегося, экс-возлюбленный Пузиковой, в девичестве Сокирской, записал и выложил в Сеть видеопризнание. В нем мужчина заявил, что в 2017 году помог женщине избежать уголовного наказания. Тогда убитую подозревали в отравлении своего мужа-бизнесмена.

Якобы с помощью родителей девушки, Рясков собрал 15 миллионов рублей и передал сотруднику суда. Екатерину Пузикову признали потерпевшей и оправдали.