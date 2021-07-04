В стране и мире Крымчан предупредили о возможном подъеме уровня рек и сходе селевых потоков Иван Линдеманн Отмечаются, что дожди 4 и 5 июля пройдут в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова. © Фото: pixabay Читайте нас на: В ближайшие дни в Крыму ожидаются сильные ливни. Из-за этого возможен подъем уровня рек и сход селевых потоков, предупредили в региональном МЧС. Отмечаются, что дожди 4 и 5 июля пройдут в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова. «На реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков», - сказано в сообщении экстренной службы. Также спасатели предупредили жителей и туристов о возможных подтоплениях. В июне на полуострове уже были наводнения. Сумма ущерба от стихии в Крыму превысила 200 миллионов рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика