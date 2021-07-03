После аномальных ливней Крым атаковали полчища комаров

Крым столкнулся с нашествием комаров. После подтопления на севере полуострова, количество насекомых многократно увеличилось. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«Власти знают про увеличение популяции комаров в центральных и северных районах полуострова. Эта ситуация связана с цикличностью появления комаров, бывают годы, когда популяция резко растет. И дождливым летом во многих районах есть места, где после дождей стоит вода», - приводит ТАСС слова Рюмшина.

По его словам, в регионах, где комаров больше обычного, власти уже предпринимают все необходимые меры. В частности, устанавливают дезинфекторы с ранцевыми пушками.

«Подобная работа буквально завтра начнется и в Северном Крыму. Используемые репелленты безопасны для людей и животных», - подчеркнул министр.

Аномальные ливни обрушились на Крым 18 июня. С тех пор количество осадков многократно превысило средние показатели, что привело к подтоплениям в ряде населенных пунктов. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил ущерб от наводнения в 12,5 миллиардов рублей.