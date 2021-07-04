Мишустин утвердил план по реализации стратегии развития деятельности РФ в Антарктике

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития деятельности РФ в Антарктике. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

«Всего план включает более 50 мероприятий... Модернизация экспедиционной инфраструктуры, проведение комплексных научных исследований, охрана окружающей среды, повышение квалификации участников экспедиций - мероприятия по таким направлениям включены в план по реализации стратегии развития деятельности России в Антарктике», - информирует кабмин.

По данным правительства, будут построены новые зимовочные комплексы на станциях «Восток» и «Мирный». На станциях «Русская» и «Новолазаревская» реконструируют объекты инфраструктуры. В планы также входит модернизация систем связи и навигации, поэтапное обновление парка транспортной техники.

В сообщении отмечается, что Российская антарктическая экспедиция проведет магнитосферные, гидрологические, биологические, океанологические, метеорологические исследования. Планируется более детально ознакомиться с озером Восток, изучить биоресурсы Южного океана, геологическое строение Антарктики, провести ее аэрофотосъемку. Будут построены несколько судов ледового класса.

Помимо этого, планируется выделить деньги на создание современных комплексов по переработке отходов, заняться вывозом ветхих сооружений и непригодного для использования оборудования. Документ предусматривает и повышение квалификации сотрудников по программам горной и спелеологической подготовки.

Кабинет министров обращает внимание, что одно из направлений плана - развитие системы договора об Антарктике, целью которого является формирование условий для использования региона в интересах всего человечества.

Ранее советник президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев сообщил, что Арктика и Антарктика могут лишиться ледяных шапок, которые растают вследствие глобального потепления. По словам ученого, на нашей планете можно наблюдать глобальное изменение климата, связанное с повышением температуры планеты. Скорость изменений повышается из-за выбросов парниковых газов в атмосферу от деятельности человека. Одним из серьезных последствий этого являются подъем уровня океана и таяние льдов.