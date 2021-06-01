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Советник президента РФ заявил, что Арктика и Антарктика могут лишиться ледяных шапок из-за потепления

Анна Назайкина
11:27 01.06.2021
Скорость глобальных климатических изменений повышается из-за выбросов парниковых газов в атмосферу от деятельности человека.
Советник президента РФ заявил, что Арктика и Антарктика могут лишиться ледяных шапок из-за потепления
© Фото: Eric Welch, Unsplash
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Арктика и Антарктика могут лишиться ледяных шапок, которые могут растаять вследствие глобального потепления. Соответствующие научные данные озвучил в беседе с РИА Новости советник президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

Как утверждают ученые, на нашей планете можно наблюдать глобальное изменение климата, которое связано с повышением температуры планеты. Скорость изменений повышается из-за выбросов парниковых газов в атмосферу от деятельности человека. Одним из серьезных последствий этого являются подъем уровня океана и таяние льдов.

«Знаете, есть такие модели (климатические - Прим.ред.), которые говорят, что - да. Это может быть. Нет конкретной даты, потому что разные модели указывают разные сроки. Но теоретически есть четкое обоснование, что это может быть. Уровень подъема океана, таяние арктических льдов – это тема, которая немало изучена. Есть теория, которая подтверждает, что эти ледяные шапки могут растаять», - заявил Эдельгериев.

Ранее немецкие и британские ученые, проведя климатическое моделирование, пришли к выводу, что скорость таяния ледников по всей Гренландии существенно возросла за последние десятилетия и в ближайшее время еще больше увеличится. Согласно прогнозам климатологов, в будущем тающие ледники пройдут точку невозврата, после которой дестабилизация ледяного щита в регионе станет необратимой.

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