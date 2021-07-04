В Гватемалу доставили новую партию «Спутника V»

В Гватемалу доставили очередную партию «Спутника V». Самолет с российской вакциной, разработанной НИИ имени Гамалеи при участии министерства обороны РФ, приземлился в аэропорту Ла-Аурора.

«Эти дозы послужат усилению плана национальной вакцинации против COVID-19», - говорится в блоге правительства Гватемалы в Twitter.

Отмечается, что с понедельника в Гватемале начнут прививать работников образования. Еще одна партия «Спутника V» прибудет в страну в среду.

Кроме того, ранее стало известно, что гватемальская сторона хочет включить в договор по поставкам вакцины еще и однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».

Напомним, что применять российскую вакцину в Гватемале разрешили в конце февраля, а первые партии поступили в страну в мае и июне.