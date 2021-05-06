В Гватемалу прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
По словам президента страны, всего планируется закупить 16 миллионов доз препарата.
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Гватемала получилась первую партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
«Первая партия вакцин "Спутник V" уже прибыла в Гватемалу», – сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.
Ранее президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил о закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». По его словам, страна оплатила первую партию препарата, всего планируется закупить 16 миллионов доз.
«Спутник V» был одобрен для использования в Гватемале в феврале прошлого года. Предполагается, что поставка российской вакцины в дополнение к 6,6 миллионам доз, полученным по программе распределения вакцин COVAX, позволит привить от коронавируса 11,3 миллиона человек, что составляет большинство от всего населения страны.