В Гватемалу прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

Гватемала получилась первую партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Первая партия вакцин "Спутник V" уже прибыла в Гватемалу», – сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Ранее президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил о закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». По его словам, страна оплатила первую партию препарата, всего планируется закупить 16 миллионов доз.

«Спутник V» был одобрен для использования в Гватемале в феврале прошлого года. Предполагается, что поставка российской вакцины в дополнение к 6,6 миллионам доз, полученным по программе распределения вакцин COVAX, позволит привить от коронавируса 11,3 миллиона человек, что составляет большинство от всего населения страны.