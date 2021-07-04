Роналду определился со своей дальнейшей карьерой

Капитан сборной Португалии и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду останется в Серии А еще на один сезон. Форвард принял решение пролить контракт с «бьянко-нери». Об этом сообщает портал Jmania.

Нынешнее соглашение 36-летнего футболиста рассчитано до лета 2022 года. Сообщается, что агент португальца уже связался с руководством клуба и сообщил о намерениях своего подопечного.

В конце прошлого сезона, который стал для туринцев неудачным, ходили упорные слухи о переходе Роналду в другой клуб. Мировые СМИ сватали Криштиану в «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. За это время звездный нападающий дважды выигрывал скудетто со своей командой. В минувшем сезоне семерка туринцев отметился 37 голами в 45 матчах.