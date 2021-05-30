Стало известно, что Роналду продолжит играть в «Ювентусе»

Криштиану Роналду не покинет свой нынешний туринский «Ювентус», несмотря на истекающий вскоре срок его контракта. Об этом рассказала его подруга Джорджина Родригес.

«Он остается», - приводит ее слова РИА Новости.

Между тем, ранее сообщалось, что клуб и игрок могут продлить контракт до 2023 года. В нынешнем сезоне обладатель пяти «Золотых мячей» забил 22 мяча в 23-х матчах и отдал 3 голевые передачи.