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В Кремле объяснили нарушение российской границы британским эсминцем

Анна Касаткина
13:55 04.07.2021
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в курсе, кто принимал решение по этой провокации.
В Кремле объяснили нарушение российской границы британским эсминцем
© Фото: Rob Powell, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Нарушение российской границы в Черном море британским эсминцем Defender - это сознательная провокация и способ прощупать слабые места в системах реагирования и отслеживания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и так далее. Это сознательная, хорошо спланированная провокация», - сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, суть подобных операций планируется у «старших товарищей за океаном» и российская разведка знает, кто в данной ситуации принимал решение.

Что касается повторения подобных инцидентов, то пресс-секретарь президента отметил, что он не сторонник «обсуждения сценариев судного дня».

«Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жестка», - добавил он.

Песков также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что разведывательный самолет США, вылетевший из аэропорта НАТО в Греции до появления эсминца, получил не ту информацию, которая планировалась, а ту, которую российская сторона предпочла предоставить.

Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма, назвал случившееся провокацией, за которой стоят не только британцы, но и американцы. Глава государства указал на разведывательные цели британского эсминца у Крыма, но, по его словам, Россия об этом была осведомлена.

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