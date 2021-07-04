В стране и мире Песков объяснил, почему диалог РФ-НАТО пока невозможен Виктория Ивашечкина При этом пресс-секретарь президента России отметил, что с западным блоком нужно пытаться наладить контакт. © Фото: Oberhaeuser via www.imago-imageswww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО не оказывает позитивного влияния на глобальную стабильность. Также представитель Кремля отметил, что западный блок на данный момент является дестабилизирующим элементом международных отношений. «Диалог с НАТО на ультимативных условиях невозможен, но даже с НАТО нужно говорить», - подчеркнул Песков. Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что нарушение российской границы британским эсминцем Defender является сознательной провокацией. Дмитрий Песков отметил, что таким образом прощупываются слабые места в системах реагирования и отслеживания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика