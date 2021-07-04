Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК ведет проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии

Анна Касаткина
14:20 04.07.2021
На месте происшествия работают следователи управления на транспорте.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

На месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии работают следователи. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления СК России Елена Марковская.

«Следователи Минераловодского следственного отдела на транспорте проводят осмотр места происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сказала она.

Вертолет совершил жесткую посадку во время орошения полей химикатами в районе города Прохладный. Разрушений в результате инцидента нет. В кабине вертолета находился только пилот, с места происшествия он скрылся.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:45 В стране и мире
Песков рассказал, что мешает встрече Путина и Зеленского
14:05 В стране и мире
Видео
Посреди поля с подсолнухами: момент падения вертолета в Кабардино-Балкарии попал на видео
13:44 В стране и мире
Видео
Под несмолкаемые аплодисменты: в Москве простились с народным артистом СССР Сличенко
10:01 ОПК
Видео
С ней охраняют Парад Победы: кто использует отечественную снайперскую винтовку Т-5000
09:38 Армия
Видео
Отработка навыков: под Нижним Новгородом военные ЗВО начали подготовку к учениям «Запад-2021»
Популярное
В Кремле рассказали о шутках в аппаратной во время рассказа Путина о провокации с эсминцем Defender
Видео
Гипс в пыль и лед в осколки: уникальные кадры стрельбы из снайперской винтовки для ФСО, ФСБ и ССО
Видео
Львы устроили массовую драку в саратовском цирке: видео
Мясников назвал главные ошибки при измерении артериального давления
Названы способы справиться с головной болью без таблеток
Видео
Портал в преисподнюю: опубликованы кадры мощного подводного пожара в Мексиканском заливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.