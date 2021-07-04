В стране и мире СК ведет проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии Анна Касаткина На месте происшествия работают следователи управления на транспорте. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: На месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии работают следователи. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления СК России Елена Марковская. «Следователи Минераловодского следственного отдела на транспорте проводят осмотр места происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сказала она. Вертолет совершил жесткую посадку во время орошения полей химикатами в районе города Прохладный. Разрушений в результате инцидента нет. В кабине вертолета находился только пилот, с места происшествия он скрылся. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика