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Зеленский назвал своим приоритетом построение мощных ВМС Украины

Виктория Ивашечкина
13:17 04.07.2021
По словам украинского лидера, к реализации проектов по укреплению военно-морских мил страны привлечены США и Турция.
Зеленский назвал своим приоритетом построение мощных ВМС Украины
© Фото: Sergey Starostenko XinHua Globallookpress
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Украинский лидер Владимир Зеленский в День ВМС страны заявил, что создание мощных военно-морских сил является одним из важных приоритетов в его работе на посту.

«Одним из главных моих приоритетов на должности президента Украины является построение мощных военно-морских сил, которые оснащены современными кораблями и современным вооружением и готовы адекватно реагировать на все угрозы», - подчеркнул Зеленский во время визита в Одесскую область. 

Политик также подчеркнул, что к реализации проектов по укреплению ВМС страны привлечены также другие страны: США, Великобритания, Турция.

«Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года», - отметил Зеленский.

Напомним, в настоящее время в черноморском регионе проходят учения Sea Breeze-2021. В них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

Ранее сообщалось, что силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей военно-морских сил НАТО и других стран, участвующими в учениях.

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