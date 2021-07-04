Зеленский назвал своим приоритетом построение мощных ВМС Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский в День ВМС страны заявил, что создание мощных военно-морских сил является одним из важных приоритетов в его работе на посту.

«Одним из главных моих приоритетов на должности президента Украины является построение мощных военно-морских сил, которые оснащены современными кораблями и современным вооружением и готовы адекватно реагировать на все угрозы», - подчеркнул Зеленский во время визита в Одесскую область.

Политик также подчеркнул, что к реализации проектов по укреплению ВМС страны привлечены также другие страны: США, Великобритания, Турция.

«Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года», - отметил Зеленский.

Напомним, в настоящее время в черноморском регионе проходят учения Sea Breeze-2021. В них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

Ранее сообщалось, что силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей военно-морских сил НАТО и других стран, участвующими в учениях.