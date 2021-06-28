Черноморский флот следит за кораблями НАТО, участвующими в учениях Sea Breeze 2021
В учениях принимают участие более 30 государств, 32 корабля и судна, около 40 самолетов, вертолетов и беспилотников, около тысячи единиц техники и 5 000 человек.
© Фото: MCS 3rd class Ford Williams, MCS 3rd class Ford Williams, ZUMAPRESS, Globallookpress
Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей военно-морских сил НАТО и других стран, участвующими в учениях Sea Breeze-2021.
Учения проходят в северо-западной части Черного моря.
В них принимают участие более 30 государств, 32 корабля и судна, около 40 самолетов, вертолетов и беспилотников, около тысячи единиц техники и 5 000 человек.