Черноморский флот следит за кораблями НАТО, участвующими в учениях Sea Breeze 2021

Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей военно-морских сил НАТО и других стран, участвующими в учениях Sea Breeze-2021.

Учения проходят в северо-западной части Черного моря.

В них принимают участие более 30 государств, 32 корабля и судна, около 40 самолетов, вертолетов и беспилотников, около тысячи единиц техники и 5 000 человек.