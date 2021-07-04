В МЧС уточнили информацию о пострадавших при жесткой посадке вертолета в Кабардино-Балкарии

Пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, нет. Об этом «Звезде» сообщили в МЧС России.

«Разрушений нет. По предварительным данным, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Вертолет жестко приземлился во время орошения сельхозугодий в районе города Прохладный. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.