Потопы и крупный град: как в регионах России переживают непогоду

Улицы ушли под воду. Транспорт - в том числе и общественный - встал в огромных лужах. Сильные дожди с ураганным ветром ожидаются и сегодня - вновь объявлено штормовое предупреждение.

Непогода обрушилась и на соседний Копейск - его засыпало крупным градом.

А в Екатеринбурге - снова мощная гроза, уже вторая за три дня. Синоптики поясняют - это до Урала добрался циклон, который ранее прошелся по Москве и ряде регионов центральной России.

Ливень прошел и в Брянской области. Жители региона выкладывают в соцсетях впечатляющие кадры.

Ранее сообщалось, что осадки в Курске и Екатеринбурге обернулись настоящим стихийным бедствием для городов. В результате непогоды пострадала городская инфраструктура, есть погибшие люди.

В Курске прошел мощный ливень с ураганом.Похожая ситуация в Екатеринбурге, на который накануне обрушилась гроза с градом.