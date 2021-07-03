Воды по пояс: Курск и Екатеринбург затопило после мощных ливней

Осадки в Курске и Екатеринбурге обернулись настоящим стихийным бедствием для городов. В результате непогоды пострадала городская инфраструктура, есть погибшие люди.

В Курске прошел мощный ливень с ураганом. В городе потоп, улицы и дороги ушли под воду. В некоторых районах воды по пояс. Машины глохнут на дорогах, а аварийные бригады коммунальщиков убирают поваленные деревья.

Похожая ситуация в Екатеринбурге, на который накануне обрушилась гроза с градом. В окрестностях города - на озере Балтым - от удара молнии погибли два человека. Градом повреждены десятки машин и облицовка домов. Повсюду - огромные лужи.

Синоптики предупреждают, что непогода лишь ненадолго дала передышку. Сегодня в уральской столице вновь ожидаются сильные дожди с градом и порывистым ветром.