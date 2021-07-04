Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Виктория Ивашечкина
10:19 04.07.2021
По словам специалиста, на следующих выходных в столице ожидается 28-33 градуса тепла.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
Читайте нас на:

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о погоде на предстоящей неделе в Москве. По словам синоптика, в столицу вернется жара.

«Постепенно у нас будет фронтальная облачность вытеснять на юг скандинавский антициклон. Поэтому локальная морось прекратиться из-за туч во второй половине дня в воскресенье, 4 июля, и выглянет солнце. Это ознаменует собой начало длительного периода засушливой, малооблачной и довольно теплой погоды», - подчеркнул Тишковец.

По его словам, следующую неделю москвичей ждет антициклональная погода.

«Это антициклон скандинавского происхождения. Много солнца и никаких осадков. Температура начнет с каждым днем повышаться. В понедельник ночью в пределах +13-15 градусов, днем +24-26, с каждым днем будет становиться теплее. Начиная со среды, выйдем на +30», - рассказал метеоролог.

Он также подчеркнул, что на следующих выходных в Москве ожидается 28-33 градуса тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в середине следующей недели в Москву вернется летняя жара. Температура может достигнуть 34 градусов тепла.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:01 ОПК
Видео
С ней охраняют Парад Победы: кто использует отечественную снайперскую винтовку Т-5000
09:38 Армия
Видео
Отработка навыков: под Нижним Новгородом военные ЗВО начали подготовку к учениям «Запад-2021»
09:32 В стране и мире
Видео
Названа предварительная причина крушения самолета на Филиппинах
08:10 В стране и мире
Трамп заявил, что смог остановить «Северный поток -2»
07:22 В стране и мире
В Госавтоинспекции ответили на вопрос о новых штрафах за парковку
Популярное
Названы способы справиться с головной болью без таблеток
Мясников назвал главные ошибки при измерении артериального давления
Видео
Львы устроили массовую драку в саратовском цирке: видео
Видео
Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Портал в преисподнюю: опубликованы кадры мощного подводного пожара в Мексиканском заливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.