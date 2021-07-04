В стране и мире Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе Виктория Ивашечкина По словам специалиста, на следующих выходных в столице ожидается 28-33 градуса тепла. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress Читайте нас на: Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о погоде на предстоящей неделе в Москве. По словам синоптика, в столицу вернется жара. «Постепенно у нас будет фронтальная облачность вытеснять на юг скандинавский антициклон. Поэтому локальная морось прекратиться из-за туч во второй половине дня в воскресенье, 4 июля, и выглянет солнце. Это ознаменует собой начало длительного периода засушливой, малооблачной и довольно теплой погоды», - подчеркнул Тишковец. По его словам, следующую неделю москвичей ждет антициклональная погода. «Это антициклон скандинавского происхождения. Много солнца и никаких осадков. Температура начнет с каждым днем повышаться. В понедельник ночью в пределах +13-15 градусов, днем +24-26, с каждым днем будет становиться теплее. Начиная со среды, выйдем на +30», - рассказал метеоролог. Он также подчеркнул, что на следующих выходных в Москве ожидается 28-33 градуса тепла. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в середине следующей недели в Москву вернется летняя жара. Температура может достигнуть 34 градусов тепла. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика