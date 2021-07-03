Сквозь огонь и дымовую завесу: кадры учений разведчиков Таманской дивизии под Москвой

Провести автоколонну через район боевых действий и отразить нападение. На полигоне Алабино задачи выполняют разведчики Таманской дивизии. Условный противник использует все возможные ухищрения, чтобы захватить транспорт. И в итоге ему это даже удается.

Первое что необходимо сделать боевому охранению - это экранировать от боевиков колонну дымовой завесой и попытаться нанести как можно больший урон.

Колонну штурмуют дважды, разведчики меняются ролями. Организуя засаду, на практике можно быстрее понять, как обезопасить себя в случае нападения.

Боевики могут использовать тактику двойного подрыва, то есть подорвать первый фугас. И, когда к месту подрыва соберутся медики, саперы, группы эвакуации, привести в действие второй. И это тоже надо учитывать.

В случае нападения командир или кто-то из боевого охранения должен вызвать авиацию, либо навести артиллерию. Но на учениях новая вводная колонна захвачена и следует в лагерь боевиков. Разведчики предпринимают попытку освободить транспорт, блокируя движение БТР и шквальным огнем.

Противник может использовать множество хитростей, чтобы остановить транспорт. Совершить на пути завал из камней и деревьев, выставить переодетый патруль или вообще уложить на дорогу человека, который изобразит раненого. Но даже в этом случае колонна не остановится.

Впереди всегда следует разведка, дистанция между машинами до 50 метров, чтобы в случае подрыва одной из машин, транспорту можно было совершить маневр. С брони в опасных районах по зеленке ведут предупредительный огонь. На всякий случай.

В июне в Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненых солдат.

Всего в тренировке приняли участие более 350 военнослужащих.