Спасти с поля боя: кадры учений военных медиков ЗВО в Подмосковье

В Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненых солдат. Учения прошли в профессиональный праздник военнослужащих - День медицинского работника.

В рамках тренировки перед военными медиками стояла задача по оказанию первой медицинской помощи раненым в ходе ведения условно-боевых действий. Военнослужащие отработали действия на условно раненых бойцах и на специализированных манекенах, позволяющих осуществлять операционное вмешательство. С помощью специального ранца РС-05 медики могли в кратчайшие сроки зафиксировать поврежденную конечность и произвести эвакуацию с поля боя.

Особенностью тренировки стало большое количество средств имитации, воссоздающих не только «выстрелы» условного противника, но и «кровотечения» при ранении военнослужащих. Всего в тренировке приняли участие более 350 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.