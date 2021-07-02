В МВД рассказали, каким образом молния убила двух человек под Екатеринбургом

На озере Балтым в Свердловской области молния убила двух человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в момент грозы на пляже отдыхали две семьи, которые решили укрыться в беседке.

«В это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, несовместимые с жизнью: один из них скончался сразу, а второго пытались спасти супруга и прибывшие медики скорой помощи, но вернуть к жизни пострадавшего не удалось», - приводит слова руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых портал Е1.

По факту гибели мужчин началась доследственная проверка. Об этом рассказали в региональном СК. В ходе проверки сотрудники Следственного комитета опрашивают непосредственных очевидцев происшествия, тела умерших направлены на экспертизу в целях установления точной причины смерти.