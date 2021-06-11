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На территории парков в Москве будут внедрены «медленные зоны» для электросамокатов

Кира Карон
22:52 11.06.2021
В столице изменились правила работы проката электросамокатов.
На территории парков в Москве будут внедрены «медленные зоны» для электросамокатов
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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В Москве правила работы сервисов проката электросамокатов изменились. Например, вблизи парков у самокатов будет автоматически снижаться скорость. Об этом сообщил дептранс Москвы.

«Вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены "медленные зоны" - автоматическое снижение скорости», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки в 15 километров в час. На данный момент уже создано 45 подобных зон.

Крупные операторы, по новым данным, смогут иметь у себя в парке не более десяти тысяч самокатов. В пределах Садового кольца, должны будут находиться минимум 30% электросамокатов. Между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), должны будут находиться 30%, а 40% - за пределами ТТК.

«Устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе по 1000 велопарковок», - добавили в сообщении.

Помимо этого, с 2021 года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК - в пилотных зонах, согласованных с Департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения.

На самокате, по новым правилам, должен быть передний амортизатор.

«Запрещается ездить на самокатах вдвоем; запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения; запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет», - отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге прошли обыски в нескольких крупных сервисах аренды самокатов после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. В ведомстве упоминают два подобных инцидента.

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