МВД отложило запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси

МВД РФ приняло решение перенести запуск онлайн-базы, которая позволит агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей, на 2022 год.

Как отметили в ведомстве, предоставление данной возможности планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД, а также портала госуслуг не раньше следующего года, передает ТАСС.

При этом подчеркивается, что возможность проведения автоматизированных проверок будет направлена в первую очередь не на наказание, а на предупреждение, профилактику правонарушения.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что Госавтоинспекция предложила запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегатором.

Кроме того, он предложил дополнить ПО сервиса заказа такси функционалом по прекращению передачи водителю информации о заказах в случае превышения им допустимого времени пребывания за рулем.