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В ГИБДД предложили запретить таксистам с опытом менее трех лет пользоваться агрегатором

Виктория Ивашечкина
10:59 30.06.2021
Кроме того, Михаил Черников напомнил, что водители такси иногда работают с несколькими агрегаторами одновременно, в результате чего перерабатывают.
В ГИБДД предложили запретить таксистам с опытом менее трех лет пользоваться агрегатором
© Фото: Luke Stackpoole, Unsplash
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Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что Госавтоинспекция предложила запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегатором.

«Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее трех лет, а также имеющим российское водительское удостоверение», - отметил он в интервью газете «Аргументы и факты». 

Также Михаил Черников предложил дополнить ПО сервиса заказа такси функционалом по прекращению передачи водителю информации о заказах в случае превышения им допустимого времени пребывания за рулем.

По словам главы ГИБДД, водители такси иногда работают с несколькими агрегаторами одновременно, в результате чего перерабатывают.

«Мы готовим информационно-цифровую платформу, к которой у агрегаторов будет доступ, чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть», - заявил Черников.

Ранее в ГИБДД рассказали, что в России самым аварийным временем на дорогах стали вечера пятницы и субботы с 17.00 до 19.00.

Более 9 000 аварий произошло на российских дорогах с начала 2021 года. По данным ГИБДД, это на четверть меньше аналогичного периода 2020 года. Почти 35% от общего количества происшествий - 1693 ДТП - случилось в пятницу, 1442 аварии произошло в субботу.

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