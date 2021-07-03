Врач назвал отличия COVID-19 с прививкой и без

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что всплеск заболеваемости коронавирусом затронул и тех граждан, которые прошли вакцинацию.

По словам врача, тяжелые случаи COVID-19 встречаются у привитых пациентов редко, и это ключевое отличие течения заболевания до и после прививки.

«Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев», - сказал Крючков.

Заразившись коронавирусом, вакцинированный человек будет выделять вирусы и будет опасен для окружающих, но, вероятнее всего, этот период будет короче, чем обычно.

«В данном случае этот период будет составлять три-четыре дня», - уточнил Крючков в интервью для радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что вакцинированный может даже не знать, что опасен для окружающих, поскольку симптомов заражения у него, скорее всего, не будет.

Ранее в Минздрав рассказали, что введение вакцины против COVID-19 для беременных из группы риска целесообразно с 22 недели беременности. Также стало известно, что к вакцине «Спутник V» выпустили обновленную инструкцию, в которой находится информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.