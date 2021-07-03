Человеческий мозг оказался способен путешествовать во времени. К такому открытию пришли французские и нидерландские ученые в совместном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

Ученые предположили, что мозг обладает внутренним потоком времени, на которой невозможно влиять извне. Чтобы проверить это предположение, исследователи изучили мозг больных лекарственно-устойчивой эпилепсией, которым требовались инвазивные электродные имплантаты.

Прикрепив к органу специальные электроды, ученые смогли выяснить, что течение времени в сознании человека происходит за счет измерения мозгом эпизодических движений. В какой-то момент в нем активируются так называемые временные клетки, реагирующее на внутренние ощущения последовательности событий.

Таким образом человек оказался способен на «путешествие во времени», хотя и отличное от того, как изначально понимается это понятие, уточняет Lenta.ru.

Ранее ученые обнаружили два неизвестных ранее вида клеток головного мозга. Найденные разновидности глиальных клеток имеют важное значение для восстановления мозга от нейродегенеративных заболеваний, считают исследователи.